Kovid-19 sürecinde 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi

- Türkiye'de Kovid-19 salgını sürecinde geçen yıl 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi ve Sağlık Hayat Merkezlerinin (SHM) sayısı artırılarak tarama merkezi sayısı 325'e yükseldi.

Kanser, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kanser, Türkiye'de 1982'de bildirimi zorunlu hastalıklar arasına alındı, aktif kanser kayıtçılığı ise 1992'de başladı. Buna bağlı olarak aktif merkezlerin verilerini içeren ilk yeni olgu sayısına ilişkin rapor 2002'de yayımlandı ve o tarihten itibaren her yıl paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyaya kendi ulusal kanser kontrol programlarını hazırlamaları ve uygulamaya geçirmeleri yönünde çağrı yaptı ve Türkiye ulusal kanser kontrol programını oluşturan dünyadaki 25 ülkeden biri oldu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önleme ve tarama programları ile ucuz, etkin ve kolay uygulanabilen halk sağlığı yaklaşımı standartlarında erken teşhis ile tarama programları başlatıldı. Bu doğrultuda, Türkiye'de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı ücretsiz tarama hizmetleri hayata geçirildi.

Kadınlarda en sık görülen kanserler içinde yer alan meme kanserinde, birinci basamakta merkezi raporlama hizmetinin başlaması ile erken teşhis oranları arttı.

Kadınlarda görülen ilk 10 kanser arasında yer alan rahim ağzı (serviks) kanserinde ise sosyo-kültürel değişiklikler ile birlikte kanser yükünün artacağı öngörülerek, konuya ilişkin özel önlemler alındı. HPV Genotipleme Haritası çıkarılarak rahim ağzı kanserinin önüne geçebilecek bir altyapı oluşturuldu.

- Tarama merkezi sayısı 325 oldu

Kanser tarama ve önleme programlarına, Kovid-19 salgını döneminde de ara verilmedi ve geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kanser taraması yapıldı.

Bu dönemde özellikle daha iyi hizmet verilebilmesi için 5 dijital mamografi cihazı alındı, 39 olan mobil kanser tarama aracı sayısı 45'e çıkarıldı. Sağlıklı Hayat Merkezleri sayısının da artırılmasıyla tarama merkezi sayısı 325 oldu.

Tarama programlarıyla rahim ağzı ve meme kanserini erken evrede yakalama oranı arttı.