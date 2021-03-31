Kamunun doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor

Kamu kurumları ve belediyeler, "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu" kapsamında, doğrudan temin limitleri dahilindeki tüm mal, danışmanlık, yapım ve hizmet kategorilerinde hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet alabilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken vurguladığı sistemle taşra idareleri ve belediyeler Türkiye'nin her yerinden çevrim içi teklif alarak, daha kaliteli ve ucuz seçenekleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Doğrudan Temin Satın Alma Platformu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeleri firmalarla dijital ortamda bir araya getirecek.

Kamu kurumları ve belediyeler, doğrudan temin limitleri dahilindeki tüm mal, danışmanlık, yapım ve hizmet kategorilerinde hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet temin edebilecek.

Platformun internet sitesine (www.dogrudantemin.com.tr) ücretsiz kayıt yaptıran kamu kurumları ve belediyeler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler için teklif alabilecek.

Çevrim içi satın alma platformunun diğer tarafında yer alan firmalar ise kurumların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin yanı sıra danışmanlık hizmetleri için teklif verecek.

Sistem, mal ve hizmet temini konusunda sıkıntı yaşayan taşradaki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin, Türkiye'nin her yerinden teklif alabilmesine ve bu teklifler içinden en uygununu seçebilmesine imkan tanıyacak.

- Kamu kurumları yaklaşık 10 milyar liralık doğrudan temin yoluyla satın alma yaptı

Kamu kurum ve kuruluşları, 2021 için büyükşehir belediye sınırı dahilinde bulunan idarelerde 121 bin 405 liraya, diğer idarelerde ise 40 bin 443 liraya kadar olan satın alımları doğrudan temin usulüyle yapabiliyor.

2020 yılı "Kamu Alımları İzleme Raporu" verilerine göre, kamu kurumları, doğrudan temin yoluyla 9 milyar 439 milyon 234 bin lira tutarında satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Bu harcamaların sektörel dağılımı ise "Mal alımları 6 milyar 967 milyon 524 bin lira, hizmet alımları 2 milyar 68 milyon 592 bin lira, danışmanlık hizmeti alımları 23 milyon 976 milyon lira" olarak gerçekleşti.

Kamu kurumları ve belediyeler doğrudan temin limitleri sınırları kapsamında 2020'de yapım onarım ve tadilat işleri için de 379 milyon 142 bin lira tutarında harcama yaptı.

- "Kamu kurumları ücretsiz katılacak"

Doğrudan Temin Satın Alma Platformu Koordinatörü Emrah İnanç, AA muhabirine, doğrudan temin sürecinin bir ihale usulü olmayıp, idareler tarafından gerçekleştirilen bir alım süreci olduğunu söyledi.

Projenin, 10 gün önce uygulanmaya başlandığını belirten İnanç, sistemin kamu ve özel sektörden çok fazla rağbet gördüğünü bildirdi.

İnanç, "10 günde 100'den fazla kamu kurumu bizim sistemimizi kullanmaya başladı ve 300'den fazla satın alma talebi gerçekleştirdiler. Türkiye'nin 81 ilinden tedarikçilerimizi de sisteme hızlı ve güvenilir bir şekilde dahil etmeye başladık. Kamu kurum ve kuruşları için güvenilir tedarikçi havuzu oluşturmaya özen gösteriyoruz." dedi.

- "Yaklaşık maliyet teklifi de alınabilir"

Kamu kurumlarının doğrudan temin sınırları içindeki alım taleplerini takip etmek isteyen tedarikçi firmaların internet sitesine üye olması gerektiğini ifade eden İnanç, şöyle konuştu:

"Tedarikçi firmalar, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin limitleri dahilinde olan tüm satın alma taleplerinden SMS ve e-posta ile anında haberdar olup, teklif formlarını doldurup, sistem üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde kurumlara tekliflerini sunabilmektedirler. Bu platform sayesinde kamu kurum ve kuruluşları 'online fiyat teklifi ve yaklaşık maliyet teklifi al' yöntemleriyle operasyonel yüklerini azaltarak zamandan tasarruf edebilmekte, satın alma süreçlerini daha verimli hale getirebilmektedirler."

- Halkbank müşterilerine yüzde 20 indirim

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 10 milyar lirayı bulan doğrudan temin hacmi gerçekleştiği bilgisini veren İnanç, pek çok yetkin girişimciyi destekleyen, stratejik planlama, iş planı ve finansal yönetim konularında destek veren Halk Yatırım'a teşekkür etti.

İnanç, "Halkbank ile yapmış oldukları iş birliği kapsamında platformumuzu kullanan Halkbank müşterisi tedarikçilere yüzde 20 indirim imkanı sunulmaktadır." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart'ta açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde, kamuda tasarruf başlığı altında kamunun mal ve hizmet alımlarında dijital sisteme geçileceğini belirterek, "Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Önemli ölçüde azaltacağımız kamu alım ihalelerindeki istisnalardan muhafaza edilecekleri de disiplin altına alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerle de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stokunun artmasını önleyecek düzenlemeler yaptıklarını söylemişti.