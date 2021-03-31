İmam hatiplerde 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan program kapsamında, imam hatip okullarındaki 7 bin 698 okul yöneticisi ve öğretmene yönelik "İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri" düzenlendi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların milletin emaneti olduğunu, bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak için öğretmen ve idarecilerin çok büyük görev ve sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Her okul müdürünün, okula kayıt yaptırdığı andan mezuniyetine kadar her öğrenciyle yakından ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Mezun ettiği öğrencisinin nereye gittiğine veya nereye yerleştiğine dair bir mekanizmayı kurması gerekiyor. Okul müdürü güzel bir okul iklimi oluşturabilen, öğretmenini, öğrencisini, velisini dinleyerek onlara güven verebilen, öğretmenlerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabilen kişidir." değerlendirmesini yaptı.

Okul müdürlerinin, ardından iyi bir iz, bir eser bırakarak ancak bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebileceklerine işaret eden Yılmaz, "Bu bağlamda biz de yaptığı hizmetlerden dolayı iz bırakan, bir eser ortaya koyan veya farkındalık oluşturan okul müdürlerimizi takdir ediyoruz. Çünkü öğrenciler için bazen bir selamın bile çok kıymeti vardır. Onlara ilgi, alaka göstermeli ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için çaba göstermeliyiz." dedi.

Nazif Yılmaz, bu kapsamda, Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında "öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yapılandırılması" hedefiyle imam hatip okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine sürekli katkı vermek, eğitim-öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak amacıyla "İmam Hatip Okulları Eğitim Yöneticiliği Vizyon Seminerleri" düzenlediklerini ifade etti. Yılmaz, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, şimdiye kadar 51 ilde 5 bin 968 yönetici, bin 730 öğretmen olmak üzere 7 bin 698 kişiyle bir araya geldik, bu faaliyetlerimiz bundan sonra da devem edecek. Bu toplantılara il milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerimiz katıldı. Seminerde her daire başkanımız da kendi daireleri tarafından yürütülen faaliyet ve projeleriyle ilgili sunumlar yapıyor. Düzenlenen bu seminerlerle, imam hatip okulları arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımı, eğitimdeki ulusal standartların yakalanması ve bu bağlamda iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."