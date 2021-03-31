1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti.
 31 Mart 2021 11:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı.

Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savcı Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında törenle anıldı
31 Mart 2021 12:46		 Afrin'de ki Mehmetçik 10 aydır görmediği annesine doğum günü sürprizi yaptı
31 Mart 2021 11:59
Türkiye'nin inovatif aşı adayı DSÖ listesine girdi
31 Mart 2021 11:36		 Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor
31 Mart 2021 10:37
BioNTech'in Marburg'daki aşı üretim tesisinin kapıları gazetecilere açıldı
31 Mart 2021 10:20		 Kadını el üstünde tutan kent: Tokat
31 Mart 2021 09:12
Cenaze'de haklarını helal etmeyen işçiler: 7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz
31 Mart 2021 09:10		 Anıtkabir'in kardan maketini yapmıştı...Ve Hira Anıtkabir'de
31 Mart 2021 08:27
Kısıtlamalar sil baştan!
31 Mart 2021 07:58		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
31 Mart 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Polisi ısırdı, üzerlerine araç sürdü, mahkemeden serbest kaldı13:13 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama13:06 - Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı12:59 - Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor12:59 - Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
12:54 - KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti12:46 - Savcı Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında törenle anıldı12:45 - Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı12:44 - 'Türkiye 'Orta Koridor' rotasıyla ticaretten daha fazla pay alabilecek'
12:42 - Gün ortası döviz fiyatları12:36 - Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak12:36 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:34 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak12:25 - FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
12:24 - BioNTech aşıları Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çoğunu tanımıyorum 3
renklerin anlamı 1
antipatik 1
külçe 1
Yufkacı muammer 2
sen beni beğenmiyor musun? 1
tereyağlı ballı ekmek 1
ıtriyat 1
hasım 3
titr 2
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam