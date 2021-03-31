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PTT'deki güvenlik soruşturması düzenlemesine YD kararı

Danıştay PTT sözleşmeli personel yönetmeliğinde yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını öngören hükmün yürütmesi durdurdu.
 31 Mart 2021 11:37
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PTT'deki güvenlik soruşturması düzenlemesine YD kararı

Danıştay Onikinci Dairesi PTT Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in "İşe alınmada aranacak genel şartlar" başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde yer alan "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi

İşte mahkeme kararı
Memurlar.Net
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