1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gürültü nedeniyle bir kişiyi öldüren sanığa müebbet

Büyükçekmece'de gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda, evinden av tüfeğiyle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanık Şaban Eksil, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 31 Mart 2021 11:38
+Aa- Yazdır
Gürültü nedeniyle bir kişiyi öldüren sanığa müebbet

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, maktul Ahmetcan Avşar'ın babası Kadir Avşar ve annesi Yasemin Avşar ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Şaban Eksil, "Ben sonucunun böyle olacağını bilmiyordum, üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şaban Eksil'in, müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Sanığı, maktul Ahmetcan Avşar'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılan mahkeme, Şaban Eksil'in suça eğilimli kişiliğini gösteren sicil kaydı ve duruşmada gözlemlenen kişiliğini dikkate alarak bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından cezada indirim uygulamadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

- Üye hakim karara muhalif kaldı

Sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması kararına muhalefet şerhi koyan üye hakim, Eksil'in olay günü, maktul ve mağdurları gece vakti evinin yakınlarında alkol alarak yüksek sesle müzik dinleyip gürültü yapmaları üzerine evinden uyardığını, bunun üzerine maktul ve sanık arasında sözlü tartışma yaşandığını, anlık gelişen husumet neticesinde sanığın ikametindeki av tüfeğiyle maktul ve mağdurların bulunduğu alana doğrudan kast ile hedef gözeterek birden fazla kez ateş ettiğini kaydetti.

Şerh yazısında, sanığın ateş etmesi sonucunda maktulün hayatını kaybettiğini belirten hakim, mağdurların ise hedef almadığı olayda sanığın maktule yönelik eyleminin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu, bu suçtan ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanığa iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan verilen beraat kararına da muhalefet şerhi koyan hakim, olayda kullanılan tabanca ve fişeklerin özellikleri, mağdurlar ile sanığın bulunduğu mesafe ve kastın bölünmezliği ilkesi bir bütün olarak dikkate alındığında, sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğunu dile getirdi. Hakim, sanığın mağdurlara karşı ayrı ayrı haksız tahrik altında "kasten öldürmeye teşebbüs" etme suçundan cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Duruşma sonrasında konuşan maktul Ahmetcan Avşar'ın annesi Yasemin Avşar, "Bir defa cezayı beğenmedik. O benim canımı aldı, hepimizin canını aldı. Bir canı 24 yıla sığdırmayı kabul etmiyorum ben. İnanıyorum ilahi adalet var. Elbet herkes yaptığıyla bir gün yüzleşecek. Beni de ancak evladını kaybeden anneler anlar, başka kimse anlamaz." dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Şubat'ta 2020'de Büyükçekmece'deki boş bir alanda maktul Ahmetcan Avşar ile müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'in oturdukları sırada 50 metre ileride ikameti bulunan sanık Şaban Eksil ile bu kişiler arasında gürültü nedeniyle kavga çıktığı ve sanığın müştekilerle maktulün bulunduğu alana doğru 5 el ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede, 5 iri saçmayla yaralanan Avşar'ın hayatını kaybettiği aktarılarak, sanık Şaban Eksil'in "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama
31 Mart 2021 13:10		 Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti
31 Mart 2021 12:48
Borçları nedeniyle Seyhan Barajına atlamıştı, cesedi yeni ortaya çıktı
31 Mart 2021 11:53		 'Bataklık Operasyonu' şüphelisi parayla yurt dışına kaçarken yakalandı
31 Mart 2021 10:52
Avcılar'da kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
31 Mart 2021 10:01		 HES kodunu göstermediği için uyaran şoförü bıçaklayan yolcu tutuklandı
31 Mart 2021 09:55
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
31 Mart 2021 09:55		 Öfkeli kocanın şeytani oyunu
31 Mart 2021 07:47
Ailesinin zorla nişanladığı iddia edilen kız çocuğu polise sığındı
31 Mart 2021 07:36		 Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
31 Mart 2021 07:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Polisi ısırdı, üzerlerine araç sürdü, mahkemeden serbest kaldı13:13 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama13:06 - Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı12:59 - Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor12:59 - Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
12:54 - KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti12:46 - Savcı Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında törenle anıldı12:45 - Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı12:44 - 'Türkiye 'Orta Koridor' rotasıyla ticaretten daha fazla pay alabilecek'
12:42 - Gün ortası döviz fiyatları12:36 - Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak12:36 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:34 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak12:25 - FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
12:24 - BioNTech aşıları Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
renklerin anlamı 1
icbar 1
Fatih Konak 2
onlar fal bakıyor ben de saksı yapıyorum 1
polemik 1
idame ettirme 2
ever given 2
çiğ köfte 2
ne dağıtıyorlar 2
hattat 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam