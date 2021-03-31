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Borçları nedeniyle Seyhan Barajına atlamıştı, cesedi yeni ortaya çıktı

Cesedin, 26 Şubat'ta borçları nedeniyle bunalıma girip ellerini iple bağlayarak Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün'e (53) ait olduğu değerlendiriliyor.
 31 Mart 2021 11:53
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı erkek cesedi bulundu.

Baraj gölü kıyısında gezintiye çıkan vatandaşlar, Çatalan Köprüsü yakınında suda erkek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Botla kıyıya çıkarılan cesedin ellerinin iple bağlı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Cesedin, 26 Şubat'ta borçları nedeniyle bunalıma girip ellerini iple bağlayarak Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün'e (53) ait olduğu değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı
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