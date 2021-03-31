Afrin'de ki Mehmetçik 10 aydır görmediği annesine doğum günü sürprizi yaptı
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır görmediği annesine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
|31 Mart 2021 11:59
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Büyüktelli, Çaylı Mahallesi'nde yaşayan annesi Zübeyde Çinçin'in yaş gününü kutlamak için birliğinden izin aldı.
Annesi için pasta yaptırıp üniformasıyla eve giden Büyüktelli, kapının önünde pasta üzerindeki mumları yaktı.
Büyüktelli, elindeki pastayla kapının zilini çalıp, karşısına çıkan annesinin doğum gününü kutladı.
Sevinç gözyaşlarının tutamayan anne, asker oğluna sarıldı.
Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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