Bayındır Memur-Sen Tapu'da tek unvan istiyor!

Bayındır Memur-Sen yaptığı videolu paylaşımda; Tapu'da farklı unvanların aynı işi yapmasına ve aynı emeği göstermesine rağmen farklı ücretler alındığına dikkat çekerek eşit işe eşit ücret talebinde bulundu. Tapu çalışanları arasında çalışma barışının bozulmaması ve adaletin tesisi için, Tapu'da tek unvan uygulamasına geçilmesi vurgusu yapıldı. Tapu'da farklı unvanlarda görev yapan ve aynı işi yapmasına rağmen farklı ücretler alan personelin hak kayıplarının olduğu belirtildi.

''Tapu'da Tek Unvan Uygulamasına Geçilmeli''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, pandemi döneminde bile çok yoğun bir şekilde çalışan Tapu personeli arasında çalışma barışı açısından ücret dengesinde adaletsizlik olduğunu ifade etti. Tufanoğlu, ''Türkiye'nin en yoğun çalışan kurumlarının başında Tapu'lar gelmektedir. Çok yoğun bir iş temposunun bulunduğu Tapu'larda birden çok meslek grubu yer alıyor. Bu gruplar arasında aynı iş yapılmasına rağmen farklı ücretler veriliyor. Aynı zamanda verilen ücretlerin yetersiz olduğu da bilinen bir gerçek. Adaletli gelir dağılımı ilkesinden hareketle Tapu'daki kadrolara ait mali hakların düzeltilmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda adaletsizlik mutsuzluk ve işyerinde huzursuzluğu getirir. Bunun sonucunda herkesin şikayet ettiği ortamlar oluşur. Yani iş barışı bozulur. Bu durumda bu ortamdan verim almak çok zordur. Bunun için çözüm üretmek elzem hale gelmiştir. Bu açıdan Tapu'da bir an evvel tek unvan uygulamasına geçilmeli'' ifadelerini kullandı.