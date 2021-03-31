TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
|31 Mart 2021 12:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
İhaleye 112 milyar 810 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
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