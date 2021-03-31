FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|31 Mart 2021 12:25
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Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kadir Ö. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Terör örgütüyle alakasının olmadığını savunan sanık, ByLock kullanıldığı belirtilen hattın dershaneye ait olduğunu ve kendisinin kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, ByLock kullandığını, FETÖ'ye müzahir kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptığını belirttiği sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kadir Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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