1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
 31 Mart 2021 12:36
+Aa- Yazdır
Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak

Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
30 Mart 2021 12:01		 SGK'nın hasta sevkinde ödediği yol masrafı neden çok düşük?
30 Mart 2021 11:00
Kısa çalışma bitse de işverene destekler sürecek
29 Mart 2021 07:23		 2021 yılı itibariyle kaplıca tedavi masrafları karşılanan 280 işletme
27 Mart 2021 18:08
'Ramazan öncesi SYDF'ye 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı'
27 Mart 2021 12:15		 Sosyal yardım desteğinin mart ayı ödemeleri başladı
25 Mart 2021 10:28
133 mesleğe karşılıksız hibe desteği
22 Mart 2021 09:38		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl 10 huzurevi açacak
18 Mart 2021 11:56
Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara 32 milyar lira ödendi
17 Mart 2021 11:14		 6 soruda işveren çalışanına aşı olma zorunluluğu getirebilir mi?
17 Mart 2021 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Polisi ısırdı, üzerlerine araç sürdü, mahkemeden serbest kaldı13:13 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama13:06 - Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı12:59 - Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor12:59 - Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
12:54 - KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti12:46 - Savcı Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında törenle anıldı12:45 - Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı12:44 - 'Türkiye 'Orta Koridor' rotasıyla ticaretten daha fazla pay alabilecek'
12:42 - Gün ortası döviz fiyatları12:36 - Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak12:36 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:34 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak12:25 - FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
12:24 - BioNTech aşıları Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne düğünüme ne cenazeme 3
haber okumak 1
sası kelimesi 2
titr 2
sen beni beğenmiyor musun? 1
diss atmak 3
hasım 3
abus 1
elbise etiketleri 2
normalde çok komiğimdir 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam