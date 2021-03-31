Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
|31 Mart 2021 12:36
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