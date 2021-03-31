Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.
|31 Mart 2021 12:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 165, Hakkari'de 151, Palandöken'de 136, Kartepe'de 108, Sarıkamış'ta 107, Erciyes'te 96, Konaklı ve Ergan'da 87, Ilgaz'da 86, Nemrut'ta 82, Yıldız Dağı ve Davraz'da 60, Murat Dağı'nda 48, Kop Dağı'nda 42, Çambaşı'nda 36, Akdağ'da 32, Hesarek'te 29, Hazarbaba ve Zigana'da 23, Yıldıztepe'de 22, Ovacık'ta 18, Yalnızçam ve Denizli'de 13, Mersivan'da 12, Elmadağ, Saklıkent ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|31.03.2021
|En düşük
|En yüksek
|Uludağ
|KY
|-7
|-1
|Palandöken
|PB
|-9
|3
|Sarıkamış
|PB
|-8
|5
|Nemrut
|PB
|-5
|0
|Konaklı
|PB
|-9
|5
|Davraz
|KY
|-3
|4
|Erciyes
|KY
|-5
|3
|Ilgaz
|ÇB
|-7
|3
|Hakkari
|PB
|-4
|6
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı)
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