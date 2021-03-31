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Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Türkiye'nin 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt dış borç stoku 450 milyar dolar, net dış borç stoku 268,9 milyar dolar oldu- Hazine garantili dış borç stoku 14,8 milyar dolar, kamu net borç stoku da 967,6 milyar lira olarak gerçekleşti
 31 Mart 2021 12:45
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Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt dış borç stokunun 450 milyar dolar, net dış borç stokunun 268,9 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi.

Bakanlık, 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 450 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 62,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 268,9 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 37,5 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,8 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 967,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 1 trilyon 994,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 39,5 olarak hesaplandı.
Anadolu Ajansı
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