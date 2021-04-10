Zabıta birimine geçici görevlendirilen personele maktu fazla çalışma ücreti ödenir mi?

2019 yılında bir belediyede yaşanan olayda, zabıta amirliğine geçici personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan görevlendirmeden dolayı bu geçici personele maktu fazla çalışma ücreti ödenmiştir.

Sayıştay Başkanlığı, Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "Geçici görevlendirme" başlıklı 41'inci maddesi gereğince diğer birimlerden zabıta birimine görevlendirilen personel maktu fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğini, hatalı ödenen ücretlerin kamu zararı olarak tahsil edilmesi gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

Zabıta amirliğinde geçici görevlendirilen personele maktu fazla mesai ücreti ödenmesi

Belediye Zabıta Amirliğinde geçici olarak görevlendirilen iki personel için "fiili çalışma" kriterini karşılamadıkları halde maktu fazla mesai ücreti ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile sorgu konusu edilen toplam ... TL ile ilgili olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Zabıtanın görev ve yetkileri'' başlıklı 51'inci maddesinde;

".Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." Denilmektedir.

31.12.2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7156 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli K cetvelinin "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı bölümünde;

"1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000'e kadar olanlar için 284,50 Türk Lirasını,

- 10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 305 Türk Lirasını,

- 50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 337,50 Türk Lirasını,

- 100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 381 Türk Lirasını,

- 250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 454,50 Türk Lirasını,

- 1.000.001'den fazla olanlar için 527 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 701 Türk Lirasını,

geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

.." Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "Geçici görevlendirme" başlıklı 41'inci maddesinde ise;

"1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez." Denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, zabıta amirliğinde geçici olarak görevlendirilenlere, amirlik bünyesinde destek hizmeti yürüten personel hariç, zabıta hizmetlerinde fiilen çalışma koşullarını sağlamak kaydıyla maktu fazla mesai ücreti ödenebileceği ve geçici olarak görevlendirilecek personelin ancak ihtiyacı karşılayacak sayıda, ve zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde, geçici görev süresi altı ayı geçmeyecek şekilde görevlendirilebileceği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede; Zabıta Amirliğine geçici görevle atanan ..'ın, V.H.K.İ. iken ... tarihinde Zabıta Amirliğine vekaleten görevlendirildiği, yukarıda izah edilen nedenlerle altı ayı aşan şekilde ve destek hizmeti kapsamında fiili çalışma kriterini karşılamayacak şekilde görev yaptığı,

.. tarihinde görevlendirilen ...'in ise Temizlik Hizmetleri biriminde görevli iken, geçici görevle Zabıta Amirliğinde görevlendirildiği, ancak sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebileceği ve destek hizmeti kapsamında, fiili çalışma kriterini karşılamayacak şekilde görev yaptığı görülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları" başlıklı 61'inci maddesine göre muhasebe yetkilileri, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını kontrol etmekle yükümlü olduklarından, ödeme emri belgelerinde gerçekleştirme görevlisinin imzası olmadığı halde ödeme yapılmasından sorumludurlar.

Bu itibarla, maktu fazla mesai ücretine müstahak olmak için gerekli koşulları sağlamayan personele fazla mesai ücreti ödenmesi sonucu oluşan toplam .. TL tutarındaki kamu zararının;

... TL'si, ... tarih ve ... no.lu tahsilat makbuzu ile Muhasebe Yetkilisi (...) ...'dan tahsil edildiğinden, ilişilecek husus kalmadığına,

Geriye kalan ... TL'nin

... TL'sinin Harcama Yetkilisi (...) ... ile Muhasebe Yetkilisi (..) ..'ya,

.. TL'sinin Harcama Yetkilisi (..) .. ile Muhasebe Yetkilisi (...) ..'ya,

... TL'sinin Harcama Yetkilisi (..) ... ile Gerçekleştirme Görevlisi (...) ...'ya

Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.