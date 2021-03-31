1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 100 bin 265 kişinin çalıştığı kayıtlara geçti.
31 Mart 2021 12:54
+Aa- Yazdır
KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 100 bin 265 kişi çalışırken, bunların 93 bin 552'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 713'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 134'ü memur, 43 bin 765'i sözleşmeli, 47 bin 506'sı kapsam içi işçi, 3 bin 428'i kapsam dışı işçi, 1432'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
31 Mart 2021 08:06		 Müteahhitler 'yıkım' için de sınıflandırılıyor
31 Mart 2021 07:40
Mobilyada sünger krizi: Üretim yapamayacak hale geldiler
30 Mart 2021 18:39		 Türkiye'de seri üretime başladı: Çelikten 20 kat daha dayanıklı
30 Mart 2021 17:24
PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor
30 Mart 2021 10:39		 Xiaomi, Türkiye'de üretime başladı: 2 bin kişi istihdam edecek
29 Mart 2021 16:59
Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için mahkemeden karar
29 Mart 2021 11:44		 En ucuzun peşinde sanki sanal hafiye!
29 Mart 2021 10:23
Mikroçip krizi Ford Otosan'ı da vurdu! Üretime ara veriyor
29 Mart 2021 09:46		 Faturalar ödenmeyince 120 bin abone elektriksiz kaldı
29 Mart 2021 08:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist yakalandı13:17 - Polisi ısırdı, üzerlerine araç sürdü, mahkemeden serbest kaldı13:13 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama13:06 - Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı12:59 - Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor
12:59 - Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak12:54 - KİT'lerde 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti12:46 - Savcı Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında törenle anıldı12:45 - Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı
12:44 - 'Türkiye 'Orta Koridor' rotasıyla ticaretten daha fazla pay alabilecek'12:42 - Gün ortası döviz fiyatları12:36 - Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak12:36 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:34 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
12:25 - FETÖ'nün dershanesinde yöneticilik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
Kovid-19'a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne düğünüme ne cenazeme 3
haber okumak 1
sası kelimesi 2
titr 2
sen beni beğenmiyor musun? 1
diss atmak 3
hasım 3
abus 1
elbise etiketleri 2
normalde çok komiğimdir 1
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam