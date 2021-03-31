Emniyet personeli yer değiştirmeye dair mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyor

2020 yılı Mayıs ayında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli rütbelerdeki 21.016 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda,

1.bölgeden 2.bölgeye 9870

2.bölgeden 1.bölgeye 10467

2.bölgeden 2.bölgeye 679

atama işlemlerinin yapıldığı bilgisi emniyet tarafından verilmiştir.

Ayrıca;

1.bölgedeki 35904

2.bölgedeki 7876 olmak üzere 43780 personelin ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği bilgisi de paylaşılmıştır.

2020 yılı atama döneminde genel hizmet branşında polis memuru olup daha önce hiç ikinci bölgeye (şark) gitmeyen 28765, daha önce zorunlu ikinci hizmet bölgesini tamamlamış 4337 olmak üzere 33102 personele tebligat yapıldığı; bu listedeki ikinci kez gitmek üzere tebligat yapılanlar arasından toplam 988 personelin ikinci hizmet bölgesine atamasının yapıldığı, 3314 personelin atamasının ertelendiği, ataması ertelenenlerden 699 personelin 4 kereden fazla atamasının ertelendiği durumu mevcuttur.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu atama ve yer değiştirme işlemlerinin hukuka uygun olmadığını düşünen çok sayıda teşkilat mensubu bu sürece itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşımış ve yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bu yürütmeyi durdurma kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 gün içerisinde atamaları iptal etmesi ve kişilere eski görev yerlerini tesis etmesi gerekmektedir.

İdari yargılama usulü kanunu'nun 28/1 maddesinde de Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak çok sayıda teşkilat mensubu ellerindeki mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen hala daha eski görev yerine iade edilmediklerini çeşitli mecralarda dile getirmektedirler.

Mahkeme kararının üzerinden 30 gün geçmesine rağmen ataması iptal edilmeyen ve eski görev yeri tesis edilmeyen teşkilat mensuplarına Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından "makam takdiridir, bekleyeceksiniz" yönünde açıklamalar da bulunulduğunu ifade edilmektedir.

Kanunun ilgili maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen kanunun uygulanmaması birçok emniyet personelini mağdur ederek aile bütünlüklerini bozmuştur.

Mahkeme sonucu yürütmeyi durdurma alan personel Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duruma ilişkin net bir açıklama beklemektedir.

Konuya dair forum paylaşımlarına ulaşmak için; https://forum.memurlar.net/konu/2440087/son.sayfa