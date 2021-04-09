1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?

5510 4/a kapsamında bir göreve atanan 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı biter mi?
 09 Nisan 2021 10:12
+Aa- Yazdır
Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?

Soru: Bir kamu kurumunda 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmaktaydım. Yeşil pasaport alma hakkım varken bu görevimden ayrılarak başka bir kurumda idari hizmet sözleşmesiyle işe başladım. Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalıyım. Yeşil pasaport alma hakkım ortadan kalkmış mıdır?

Cevap: 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkından yararlanacaklar sayılmıştır. Buna göre yeşil pasaport talebinde bulunan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin;

- Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunması,
- Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolar karşılık gösterilerek istihdam edilmesi,
- T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri birinci, ikinci ve üçüncü derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılması,
gerekmektedir.

Ayrıca;
- Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları ile bunlardan emeklilik veya çekilme sebebiyle görevden ayrılmış olanlar,
-Vakıf yükseköğretim kurumlarında en az 15 yıl mesleki kıdemi bulunan öğretim üyeleri,
- Görevleri devam ettiği sürece il ve ilçe belediye başkanları,
- Baro levhasına yazılı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlar,
- Yeşil pasaport alma hakkına sahip olanların eşleri ile belli şartları taşıyan çocukları,
da bu haktan yararlanmaktadır.

Madde hükmünde ayrıca, yeşil pasaport alma hakkına sahipken emekli olan veya istifa eden kamu görevlilerine de yeşil pasaport verileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun hükmüne göre kamuda görev yapan sözleşmeli personelden sosyal güvenlik bakımından Emekli Sandığına tabi olanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındakiler emekli keseneklerinin 1, 2 veya 3. dereceden kesilmesi kaydıyla yeşil pasaport alabilirken, bunlardan mezkur Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışanların yeşil pasaport hakkı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yeşil pasaport alma hakkına sahipken istifa eden ve bu hakkın tanınmadığı bir görevde çalışmaya başlayan kamu personeline yeşil pasaport verilmesi gerektiğini, bu durumdakilerin nüfus müdürlüklerine yapacakları başvurularına istifa/çekilme yazısını eklemesi ve en son görev yaptığı kurumdan alacağı kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazıyı pasaport başvurusunda ibraz etmesinin yeterli olduğunu değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK, hülle atamalarında neden basit bir düzenleme yapmıyor?
07 Nisan 2021 14:05		 AA Genel Müdürlüğüne Serdar Karagöz atandı
07 Nisan 2021 12:20
AFAD personeli sözlüde adalet talep ediyor
05 Nisan 2021 12:15		 Kurum içi uzmanlığın iptal olması sonrasında İİBF'lilerden hoş olmayan etiket
02 Nisan 2021 19:51
Bir üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde tüm adaylara 100 tam puan verdi
02 Nisan 2021 16:57		 Seyyar görev tazminatları 3 aydır ödenmiyor
01 Nisan 2021 10:05
Emniyet personeli yer değiştirmeye dair mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyor
31 Mart 2021 14:04		 İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor
29 Mart 2021 14:02
Askerlik hizmet süresi polisin rütbe sürelerine etki eder mi?
29 Mart 2021 10:04		 Üniversitede yandal eğitim yapmak memura fayda sağlar mı?
29 Mart 2021 00:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Kansere karşı erken teşhis en güçlü silah11:46 - Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı11:31 - Van'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı11:28 - Devlet lojmanlarından 8 bin 339'u açık ihale yöntemiyle satıldı11:19 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'11:18 - Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 - İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü... Pilotlar sağ kurtuldu11:09 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak11:08 - 'Poşet beyannamesi'nin ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor11:07 - Demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü11:05 - Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti11:04 - 'Gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler'
11:03 - Hasta ziyaretinde 42 kişiye koronavirüs bulaştırdı11:02 - Türk Bakanlar, İtalya Başbakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı11:00 - Emin Evim'den ilk çeyrekte rekor teslimat10:59 - Büro Memur-Sen: Kamu'da esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli10:45 - Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi
10:45 - Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker dahil 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu
Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
Muhtarlara yılda 30 gün izin geliyor
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda maskeler Külliye'den
Seçim göçüne önlem geliyor
Pakdemirli: Patates ve soğanı çiftçiden alıp, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vereceğiz
Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?
FETÖ'nün Jandarma yapılanması operasyonu: 9'u muvazzaf 53 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etimesgut 1
etiketleme 1
süper kahraman 1
emare 1
emekçi 2
gümrah 1
yumuşatıcı kokusu 2
rebul 1
doğallığın bozulması 1
Matematik 1
SON İLANLAR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 personel alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muğla Marmaris Belediyesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Felahiye İmar Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam