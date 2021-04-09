Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?

Soru: Bir kamu kurumunda 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmaktaydım. Yeşil pasaport alma hakkım varken bu görevimden ayrılarak başka bir kurumda idari hizmet sözleşmesiyle işe başladım. Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalıyım. Yeşil pasaport alma hakkım ortadan kalkmış mıdır?

Cevap: 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkından yararlanacaklar sayılmıştır. Buna göre yeşil pasaport talebinde bulunan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin;

- Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunması,

- Birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolar karşılık gösterilerek istihdam edilmesi,

- T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri birinci, ikinci ve üçüncü derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılması,

gerekmektedir.

Ayrıca;

- Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları ile bunlardan emeklilik veya çekilme sebebiyle görevden ayrılmış olanlar,

-Vakıf yükseköğretim kurumlarında en az 15 yıl mesleki kıdemi bulunan öğretim üyeleri,

- Görevleri devam ettiği sürece il ve ilçe belediye başkanları,

- Baro levhasına yazılı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlar,

- Yeşil pasaport alma hakkına sahip olanların eşleri ile belli şartları taşıyan çocukları,

da bu haktan yararlanmaktadır.

Madde hükmünde ayrıca, yeşil pasaport alma hakkına sahipken emekli olan veya istifa eden kamu görevlilerine de yeşil pasaport verileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun hükmüne göre kamuda görev yapan sözleşmeli personelden sosyal güvenlik bakımından Emekli Sandığına tabi olanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındakiler emekli keseneklerinin 1, 2 veya 3. dereceden kesilmesi kaydıyla yeşil pasaport alabilirken, bunlardan mezkur Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışanların yeşil pasaport hakkı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yeşil pasaport alma hakkına sahipken istifa eden ve bu hakkın tanınmadığı bir görevde çalışmaya başlayan kamu personeline yeşil pasaport verilmesi gerektiğini, bu durumdakilerin nüfus müdürlüklerine yapacakları başvurularına istifa/çekilme yazısını eklemesi ve en son görev yaptığı kurumdan alacağı kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazıyı pasaport başvurusunda ibraz etmesinin yeterli olduğunu değerlendirmekteyiz.