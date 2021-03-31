Otel sahiline 'beyaz kum' görünümlü mermer tozu dökmüş
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahiline dökülen "beyaz kum" görünümlü mermer tozu kaldırıldı.
|31 Mart 2021 13:48
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Pina Yarımadası'nda bulunan otelin sahilindeki mermer tozu, şikayetlerin ardından, bölgeden çok sayıda iş makinesi ve kamyonla taşındı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerince, bu yöndeki ihbarlarla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline "beyaz kum döküldüğü" şikayetleri üzerine, ayın başlarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddenin yüzde 55 mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit olduğunu belirlemişti.
Maddeyi sahile döken tesise 270 bin lira idari ceza uygulanmıştı.
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