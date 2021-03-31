AK Parti TBMM grup yönetimi belli oldu
AK Parti TBMM grup yönetimi belli oldu.
|31 Mart 2021 14:06
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AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekilliğine seçildi.
AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Tokat Milletvekili Özlem Zengin'den boşalan grup başkanvekilliği için seçim yapıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal grup başkanvekilliğine seçildi.
AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu mevcut görevlerine devam edecek.
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