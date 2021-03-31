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Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı

Çorum'un Alaca ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'nin (13), oğluyla kavga eden eski muhtar Servet Başbuş tarafından servis aracında öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 'gizlilik' kararı alındı.
 31 Mart 2021 14:00
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Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı

Olay, 12Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet B.'nin oğlu Z.B., akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Sabah Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi'ye tabancayla peş peşe ateş etti. Başbuş kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'BİR ANLIK ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM'

Katil zanlısı Servet Başbuş ise olayın ardından bir yakınının evine gitti. Başbuş'un burada yakınlarına, "Ben çocukları vurdum, benim çocuklarım size emanet" dedi. Başbuş, jandarma tarafından olayda kullandığı silahla bu evde gözaltına alındı. Başbuş'un savcılıkta verdiği ifadesinde, "Bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Aracın içerisine girip silahla ateş ettim. Sonra da bir yakınımın yanına gidip çocukları vurduğumu söyledim. Yakınlarıma 'çocuklarım size emanet' dedim. Ardından da jandarma beni buldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın etkinliği açısından olayla ilgili gizlilik kararı verilmesini talep etti. Sungurlu Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebi üzerine 2 öğrencinin okul servisinde tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirdi.
DHA
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