Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
|31 Mart 2021 14:00
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İşte İslam Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar...
Hele gümüşlerinizi hiç satmayın...
- Ons tarafındaki gerilemeye aldanıp kesinlikle varlıklar satılmamalı. Çok pişman olursunuz. TL ile mutlaka fırsat verecektir. Ama sabırla beklemeli. Tuhaf olan almamaktı ama olsun diyelim. Dün 400 liraya burun kıvıranların pişmanlığını yaşamayın isterim. Hele ki gümüş asla satmayın...
Değerli metalleri kimse tutamaz
- Düşer mi, yükselir mi sorularıyla boşuna kafanızı yormayın. Değerli metalleri kimse tutamaz. Al, unut, keyfine bak. Kafa yoracağınız birşey varsa o da "enflasyona karşı gelirimi nasıl artırım" sorusu olmalı... Çok yorulacağız çokkk...
Gerçeklerle yaşayın, iyisi yok artık
- Aylardır; "Açıkta kalmayın TL ile değil döviz ile işlem yapın, düşüşlere aldanmayın, 60.060 $ işini kavrayın, hayalci olmayın kötü günler geliyor" deyip durdum. O günlerde dalga geçenler onlarca kişiden bugün medet umuyor. Gerçeklerle yaşayalım. İyisi yok artık.
Ölmeyen görecek...
- 2 yıldır ısrarla "Yanınızda her zaman sizi en az iki ay idare edecek nakit bulundurun" uyarılarım vardı. Konuştuklarıma hep sorarım "Var mı" diye. Kredi kartı ve ATM kartlarını gösteriyorlar! Bir gün onlarda beni anlayacak. Nakit ve fiziki neymiş anlayacaklar... Ölmeyen görecek...
Yıl içinde dolar 9 lira, gram altın 600 lira
- Kısa vade için normalleşme ancak orta ve uzun vade için rehavete kapılmamalı. Yıl içinde dolar/TL kurunda 9 lira, altının gram fiyatında 600 lira, gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyeleri test edilirse kimse için sürpriz olmamalı.
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