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Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme ara kararında oyuncu Elles hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
 31 Mart 2021 14:17
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Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı

Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp ödemelerin önemli kısmını yapan ancak gayrimenkullerini teslim alamayan 7 mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları belirtilmişti. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada ücretini ödediği halde dairelerini alamayan müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ayşe Dilek 2012 yılının Mart ayında parasının tamamını ödediği Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın aldığını söyleyerek "Daire teslim edilmedi. İlk yıl ekonomik sebepler ile teslimat yapamadıklarını söylediler. Sonrasında kendileri ile irtibat kuramaz olduk. Paramı halen geri alamadım" dedi.

Müşteki Orçun Özkan ise 2013 yılında Göğüş Yapı'dan daire aldığını söyleyerek "Paranın bir kısmı olan 70 bin 625 doları ödedim. Geriye kalan kısmı taksit ile ödeyecektim. 7 ay boyunca inşaatın yapımına dair hiçbir adım atılmadığını görünce paranın gerisini ödemeyip sözleşmeyi feshetmek istedim. Sanık Kerem beni aradı ve kendi aramızda ibra ve fesih sözleşmesi imzaladık. Paramı 2014 yılında ödeyeceklerdi hala ödemediler" şeklinde konuştu.

Müşteki Ülkü Çağlayan ise 2011 yılında firmadan 2 daire satın aldığını söyleyerek "Paranın tamamını 2012 yılında ödedim. En geç 6 ay içinde daireyi teslim edeceklerdi. Gecikme halinde kira ödenecekti. Kira da ödenmedi daireler de teslim edilmedi. Satış işlemleri sırasında Kerem isimli sanık ile görüştüm. Wilma Elles ile bizim bir temasımız olmadı. Sonradan binayı satın almış" dedi.

Mahkeme müştekilerin dinlenilmesinin ardından verdiği ara kararında ünlü oyuncu Wilma Elles hakkında zorla getirilme emri çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şikayetçilerin şüpheli Göğüş'ün yetkili olduğu şirketlerince projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapıldığı aktarılmıştı. Satış işlemlerinin de yapıldığının anlatıldığı iddianamede, bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının ise yapımının tamamlanmadığı belirtilmişti. Şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, "Her iki şüphelinin de birlikte hareket etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denilmişti. Ünlü oyuncu Elles ve eski eşi Göğüş hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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