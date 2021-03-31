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Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarda etkin rol oynayan eski tuğamiral Hayrettin İmren, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 31 Mart 2021 14:23
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Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hayrettin İmren, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan hazır bulundu.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinden istenen müzekkereye yanıt verildiğine yer verilen duruşmada, istenilen belgeler dosyaya eklendi.

Sanık İmren savunmasında, iddianamede isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini, yazılı savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.

Söz konusu gün Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir söz söylemediğini, suçsuz olduğunu savunan İmren, tanıklarının bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine, sanık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması amacıyla kamu davası açıldığını anlattı.

Sanığın, söz konusu mahkemenin 25 Ekim 2018'deki kararında bulunan tanık ve sanık ifadelerinde Cumhurbaşkanını hedef alan söylemlerine yer verilen mütalaada, sanık İmren'in belirtilen şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şeref ve saygınlığını rencide edecek, aşağılayacak ifadelerde bulunarak üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada, sanık Hayrettin İmren'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Katılan vekili, mütalaaya kısmen iştirak ettiklerini belirterek, "Biz zincirleme suç hükümlerinin de uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca ifadelerin ağırlığı da dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle sanığın cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

Sanık İmren'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl hapis cezası veren mahkeme, hakaret suçunun alenen işlendiğini dikkate alarak cezayı 4 yıl 8 aya, sanığın eylemini zincirleme olarak gerçekleştirmesi nedeniyle 7 yıla çıkardı.

Mahkeme, pişmanlığının bulunmayışı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak sanığın cezasında indirim uygulamadı.
Anadolu Ajansı
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