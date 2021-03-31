Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

İHRAÇ EDİLEN MEMURUN DİSİPLİN CEZASINI MAHKEME SONUÇLANDIRMAK ZORUNDA MIDIR? Anayasa Mahkemesi, kamu görevlileri hakkında tesis edilen işlemler hakkında açılan davaların yargılama sırasında kamu görevlisi statülerinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda dahi idari işlemle olan menfaat bağının ortadan kalkmayacağı yönünde olduğunu belirterek, sırf kamu görevinden ihraç edildiği gerekçesi ile davayı esastan görüşmeyerek reddedilmesini hak ihlali saydı.