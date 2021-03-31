'Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu'

Geçen yıl Mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye'de normalleşme süreci ile birlikte vaka sayıları hızla arttı.

Günlük açıklanan vaka sayısı 40 bin bandına dayanırken, hastanelere Kovid-19 semptomu şikayetiyle başvuranların sayısı da önemli oranda arttı.

Koronavirüse karşı mücadele veren Gazi Üniversitesi Hastanesinin Başhekimi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Mart ayının başından itibaren tüm Türkiye verilerinde vaka artışı gözlemlediklerini belirterek, hastanelerindeki hasta yatış oralarında da belli bir artış olduğunu söyledi

"Bunu hem yoğun bakımlarımızda hem servislerimizde gözlemekteyiz. Türkiye'de toplamda 1 aydır 3 kat kadar bir vaka artışı oldu. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak bu hastalarımız için hem klinik anlamında hem yoğun bakım anlamında belli oranda yeni yerler açma çalışmalarımız devam ediyor."

'Bu artış trendine baktığımızda hastanelerde yer bakımından sıkıntılar yaşayabileceğimiz aşikar' Doç. Dr. Bostancı, Ocak ayı başında hastalardaki azalmayla beraber Kovid-19 hastaları için oluşturulan alanları normal hastaların hizmetine açtıklarını söyledi:

"Fakat Mart ayının başından itibaren hastalıktaki artışla birlikte bu alanları tekrar düzenlemek suretiyle Kovid-19 hastalarının kullanımı için açmış bulunuyoruz. Sayı verecek olursak Şubat ayının ortasından bu tarafa hem yatan hastalarımızda hem başvurularımızda hem yoğun bakım hastalarımızda 2 katın üzerinde bir artış var. Bizim şu aşamada Kovid-19 için ayırdığımız alanlarda yaklaşık yüzde 50-60'lık bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlarda bu oran biraz daha yüksek. Bu haftadan itibaren bu artışın biraz daha fazla olacağını düşünüyoruz. 'Şu an hastalarımızı yatıracak yerimiz yok, acillerde hastamız var' diyemeyiz, hizmete devam ediyoruz; fakat bu artış trendine baktığımızda ileride bu sıkıntıları yaşayabileceğimiz aşikar. O yüzden herkesten isteğimiz, mümkün olan azami özenin gösterilmesi."

'Mutasyonun daha hızlı bulaşması aile içi bulaşta öne çıkıyor'

Doç. Dr. Bostancı, İngiliz mutasyonunun çok yaygın olduğunu vurgulayarak, "Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmakta. Ağırlıklı olarak da bunu görmekteyiz. Fakat bu mutasyonun şöyle bir özelliği var; daha hızlı bulaşıyor. Daha hızlı bulaşması aile içi bulaşta öne çıkıyor. Bir ailede bir kişi mutasyona yakalandıysa diğer aile fertlerinin de hızlı bir şekilde enfekte olduğunu görüyoruz. Bizim de hastaneye yatışlarımızda çoğunluğunu bu mutasyonlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'Mutasyonlar gençlerde enfeksiyona neden oluyor'

Mutasyonların gençleri daha çok etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Bostancı, "Bunun nedenlerinden birisi, belki 65 yaş üzerinin büyük oranda aşılanmış olması. Şimdi 60 yaş ve eşlerinin de aşılanması, kronik hastalıkları olanların da aşılanması söz konusu. Ama bu mutasyonların gençlerde oldukça sık enfeksiyona neden olduğu, bunlar vasıtasıyla da diğer insanlara daha yoğun bulaştığını gözlemliyoruz. Hastanede her yaş grubundan hastamız var. Yoğun bakıma geçişlerde hala ileri yaş ciddi bir etken, kronik hastalıklar özellikle kardiyak ve solunum yolu problemleri olan hastalarımızın yoğun bakımlara daha fazla geçtiğini görüyoruz. Şu anda yoğun bakımda oksijen ihtiyacı olan 50 yaş grubunda da 40'lı yaşlarda da hastalarımız var. Ama ileri yaşta olan hastalarımızda da var. Bunların bir kısmı daha önce geçirilmiş enfeksiyonların ikinci enfeksiyonları da olabiliyor" açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Bostancı, sadece Kovid-19 ile ilgili değil, acil hastalara, onkoloji hastalarına ve tedavisi devam eden kronik hastalara da kesintisiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Normalde hiçbir hastanede Kovid-19 için ayrılan yüzlerce yatağın bulunmadığına dikkat çeken Bostancı, "Bu bölümler hastaların durumuna göre Kovid'in artışına veya azalışına göre idare tarafından organize edilmekte" dedi