1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu'

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Şubat ayının ortasından itibaren hasta sayısında iki katın üzerinde bir artış olduğunu söyledi. Bostancı, "Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmakta" dedi.
 31 Mart 2021 14:26
+Aa- Yazdır
'Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu'

Geçen yıl Mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye'de normalleşme süreci ile birlikte vaka sayıları hızla arttı.

Günlük açıklanan vaka sayısı 40 bin bandına dayanırken, hastanelere Kovid-19 semptomu şikayetiyle başvuranların sayısı da önemli oranda arttı.

Koronavirüse karşı mücadele veren Gazi Üniversitesi Hastanesinin Başhekimi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Mart ayının başından itibaren tüm Türkiye verilerinde vaka artışı gözlemlediklerini belirterek, hastanelerindeki hasta yatış oralarında da belli bir artış olduğunu söyledi

"Bunu hem yoğun bakımlarımızda hem servislerimizde gözlemekteyiz. Türkiye'de toplamda 1 aydır 3 kat kadar bir vaka artışı oldu. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak bu hastalarımız için hem klinik anlamında hem yoğun bakım anlamında belli oranda yeni yerler açma çalışmalarımız devam ediyor."

'Bu artış trendine baktığımızda hastanelerde yer bakımından sıkıntılar yaşayabileceğimiz aşikar' Doç. Dr. Bostancı, Ocak ayı başında hastalardaki azalmayla beraber Kovid-19 hastaları için oluşturulan alanları normal hastaların hizmetine açtıklarını söyledi:

"Fakat Mart ayının başından itibaren hastalıktaki artışla birlikte bu alanları tekrar düzenlemek suretiyle Kovid-19 hastalarının kullanımı için açmış bulunuyoruz. Sayı verecek olursak Şubat ayının ortasından bu tarafa hem yatan hastalarımızda hem başvurularımızda hem yoğun bakım hastalarımızda 2 katın üzerinde bir artış var. Bizim şu aşamada Kovid-19 için ayırdığımız alanlarda yaklaşık yüzde 50-60'lık bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlarda bu oran biraz daha yüksek. Bu haftadan itibaren bu artışın biraz daha fazla olacağını düşünüyoruz. 'Şu an hastalarımızı yatıracak yerimiz yok, acillerde hastamız var' diyemeyiz, hizmete devam ediyoruz; fakat bu artış trendine baktığımızda ileride bu sıkıntıları yaşayabileceğimiz aşikar. O yüzden herkesten isteğimiz, mümkün olan azami özenin gösterilmesi."

'Mutasyonun daha hızlı bulaşması aile içi bulaşta öne çıkıyor'

Doç. Dr. Bostancı, İngiliz mutasyonunun çok yaygın olduğunu vurgulayarak, "Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmakta. Ağırlıklı olarak da bunu görmekteyiz. Fakat bu mutasyonun şöyle bir özelliği var; daha hızlı bulaşıyor. Daha hızlı bulaşması aile içi bulaşta öne çıkıyor. Bir ailede bir kişi mutasyona yakalandıysa diğer aile fertlerinin de hızlı bir şekilde enfekte olduğunu görüyoruz. Bizim de hastaneye yatışlarımızda çoğunluğunu bu mutasyonlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'Mutasyonlar gençlerde enfeksiyona neden oluyor'

Mutasyonların gençleri daha çok etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Bostancı, "Bunun nedenlerinden birisi, belki 65 yaş üzerinin büyük oranda aşılanmış olması. Şimdi 60 yaş ve eşlerinin de aşılanması, kronik hastalıkları olanların da aşılanması söz konusu. Ama bu mutasyonların gençlerde oldukça sık enfeksiyona neden olduğu, bunlar vasıtasıyla da diğer insanlara daha yoğun bulaştığını gözlemliyoruz. Hastanede her yaş grubundan hastamız var. Yoğun bakıma geçişlerde hala ileri yaş ciddi bir etken, kronik hastalıklar özellikle kardiyak ve solunum yolu problemleri olan hastalarımızın yoğun bakımlara daha fazla geçtiğini görüyoruz. Şu anda yoğun bakımda oksijen ihtiyacı olan 50 yaş grubunda da 40'lı yaşlarda da hastalarımız var. Ama ileri yaşta olan hastalarımızda da var. Bunların bir kısmı daha önce geçirilmiş enfeksiyonların ikinci enfeksiyonları da olabiliyor" açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Bostancı, sadece Kovid-19 ile ilgili değil, acil hastalara, onkoloji hastalarına ve tedavisi devam eden kronik hastalara da kesintisiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Normalde hiçbir hastanede Kovid-19 için ayrılan yüzlerce yatağın bulunmadığına dikkat çeken Bostancı, "Bu bölümler hastaların durumuna göre Kovid'in artışına veya azalışına göre idare tarafından organize edilmekte" dedi
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ertuğrul: Günlük vaka sayısı 50 bine çıkabilir
31 Mart 2021 14:42		 Adana'da kripto para ile çiğ köfte satışı
31 Mart 2021 14:04
Savcı Selim Kiraz, şehit edilişinin 6. yılında törenle anıldı
31 Mart 2021 12:46		 Afrin'de ki Mehmetçik 10 aydır görmediği annesine doğum günü sürprizi yaptı
31 Mart 2021 11:59
Türkiye'nin inovatif aşı adayı DSÖ listesine girdi
31 Mart 2021 11:36		 Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
31 Mart 2021 11:29
Doğu Anadolu'da don olayı ve buzlanma bekleniyor
31 Mart 2021 10:37		 BioNTech'in Marburg'daki aşı üretim tesisinin kapıları gazetecilere açıldı
31 Mart 2021 10:20
Kadını el üstünde tutan kent: Tokat
31 Mart 2021 09:12		 Cenaze'de haklarını helal etmeyen işçiler: 7 yıldır alın terimizin peşinden koşuyoruz
31 Mart 2021 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - Kırmızıya dönen ilin, koronayı bitiren ilçesi: 12 gündür vaka yok15:03 - BDDK yanıtladı: Tasarruf finansman şirketlerinde süreç nasıl işleyecek?14:59 - RTÜK, Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası verdi14:50 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, sahte kimlikle yakalandı14:45 - Aydın'da filyasyon ekibine saldıran kişi tutuklandı14:42 - Prof. Dr. Ertuğrul: Günlük vaka sayısı 50 bine çıkabilir
14:38 - Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası14:31 - Pfizer'in aşısı bu yaş grubu çocuklarda yüzde 100 etkili14:26 - 'Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu'14:23 - Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası14:17 - Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı14:13 - Yargıtay'ın bozduğu FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden başladı
14:06 - AK Parti TBMM grup yönetimi belli oldu14:06 - Kamu görevlisinin evrakta sahteciliğine ilişkin önemli karar14:04 - Emniyet personeli yer değiştirmeye dair mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyor14:04 - Adana'da kripto para ile çiğ köfte satışı14:00 - Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı
14:00 - Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prompter 2
antipatik 1
Hayata olumlu tarafindan bakmak 2
polemik 1
pişpirik 1
renklerin anlamı 2
ikinci el otomobile vergi uygulaması 4
çukur 2
uche 1
idame ettirme 2
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam