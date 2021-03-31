Pfizer'in aşısı bu yaş grubu çocuklarda yüzde 100 etkili
|31 Mart 2021 14:31
|+Aa- Yazdır
Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa ürettiği aşının 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçlarını açıkladı. Toplam 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi. Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanırken, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı kaydedildi.
Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, aşıyı söz konusu yaş aralığındaki çocuklara hızla ulaştırmayı umduğunu ifade ederek, "Bu verileri önümüzdeki haftalarda acil kullanım izninde yapılması önerilen bir değişiklik ile birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce bu yaş grubunu aşılamaya başlama umuduyla dünyadaki diğer düzenleyici kurumlara sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerli sprey aşıda insan deneyleri başladı
31 Mart 2021 13:06
|'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'
21 Mart 2021 11:10
|Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
19 Mart 2021 22:25
|Bu ay Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı, yüzde 94,5 koruyucu
19 Mart 2021 21:45
|'Korona Kalkanı' hastanelerde denendi, göz ve cilde zararı yok
15 Mart 2021 13:05
|AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha tespit edildi
12 Mart 2021 22:00
|Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. doz aşısı tamamlandı
12 Mart 2021 21:17
|TÜBİTAK Başkanı açıkladı: Yerli aşı mutant virüse etkili olacak mı?
11 Mart 2021 13:16
|Uğur Şahin açıkladı: Ne kadar aşı üretebilecek?
10 Mart 2021 14:22
|Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
10 Mart 2021 13:13