1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Nagehan Alçı Kütahyalı, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.
 31 Mart 2021 14:38
+Aa- Yazdır
Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı'nın bir yazısında, 'Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Çağlayan Adliyesi'nde hala asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor' dediği için şikayetçi olmuştu. Hakim Yalçınkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında dava açılmıştı. Nagehan Alçı Kütahyalı'nın, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir"

Duruşmada şikayetçinin devam ettiğini söyleyen müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya, "Çok mağdurum. Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir. Eşi hakkında verdiği karar için Hakim Dursun Ali Gümüş'e de hakaret etmiştir. Bu yazıda Türk milletine hakaret ettiğini, Ermeni tezlerine hizmet ettiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Nagehan Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi, "Müvekkilim müştekiye karşı kesinlikle hakarette bulunmamıştır. Açık kaynak bilgilerine dayanarak yazısını yazmıştır. Kişilik haklarına saldırı söz konusu değildir. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık Nagehan Alçı'yı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Öte yandan Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi, karara karşı itiraz dilekçesi sundu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı Kütahyalı 'şüpheli', hakim Hakkı Yalçınkaya 'müşteki' olarak yer almıştı. Müştekinin şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın internet ortamında da bulunan yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte başka bir şehirde çalıştığı, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiği kaydedilmişti.

Şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından 15 Haziran 2018'de kaleme alınan köşe yazısına yer verilen iddianamede, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" denilmişti.

Şüphelinin ifadelerinin müştekinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğunun belirtildiği iddianamede, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
31 Mart 2021 14:23		 Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
30 Mart 2021 21:36
Cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis
30 Mart 2021 19:25		 Oyuncu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
30 Mart 2021 12:26
Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu
30 Mart 2021 11:50		 Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edildi
30 Mart 2021 07:41
İçişleri Bakanı Soylu'ya 'hakaret' davasında iki sanığa para cezası
29 Mart 2021 14:32		 Youtuber'a 'hakaret' ten yargılanan Okan Bayülgen beraat etti
29 Mart 2021 11:49
Bahçeli için hakimden ısrar! 'Zorla getirilme kararı'
29 Mart 2021 09:17		 17 yaşındaki hamile kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı
27 Mart 2021 21:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - Kırmızıya dönen ilin, koronayı bitiren ilçesi: 12 gündür vaka yok15:03 - BDDK yanıtladı: Tasarruf finansman şirketlerinde süreç nasıl işleyecek?14:59 - RTÜK, Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası verdi14:50 - Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, sahte kimlikle yakalandı14:45 - Aydın'da filyasyon ekibine saldıran kişi tutuklandı14:42 - Prof. Dr. Ertuğrul: Günlük vaka sayısı 50 bine çıkabilir
14:38 - Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası14:31 - Pfizer'in aşısı bu yaş grubu çocuklarda yüzde 100 etkili14:26 - 'Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu'14:23 - Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası14:17 - Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı14:13 - Yargıtay'ın bozduğu FETÖ'nün medya yapılanması davası yeniden başladı
14:06 - AK Parti TBMM grup yönetimi belli oldu14:06 - Kamu görevlisinin evrakta sahteciliğine ilişkin önemli karar14:04 - Emniyet personeli yer değiştirmeye dair mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyor14:04 - Adana'da kripto para ile çiğ köfte satışı14:00 - Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı
14:00 - Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yufkacı muammer 2
minyatür 2
abus 1
persona 2
haber okumak 1
cendere 2
ikinci el otomobile vergi uygulaması 4
kasıntı insan 2
asosyal insanlar 3
toplu taşıma aracı 3
SON İLANLAR
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 3 İşçi Alacak
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam