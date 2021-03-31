Kırmızıya dönen ilin, koronayı bitiren ilçesi: 12 gündür vaka yok

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Düzce'nin de bulunduğu 58 şehrin çok yüksek riskli iller arasına girdiğini açıkladı. Düzce kırmızı illerden birisi olurken, merkeze 37 kilometre uzaklıkta bulunan Yığılca ilçesinde 12 gündür korona virüs vak'ası ile karşılaşılmıyor. 11 bin 190 nüfuslu ilçede en son vak'a 19 Mart günü 1 kişide görüldü. Bu kişide karantina sürecini Düzce'de geçirdi. Uzun bir süredir vak'anın çıkmadığı Yığılca'da ise tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Daha önce Korona virüsün ilk başladığı zamanlarda uzun bir süre ilçeye giriş çıkışların sınırlandırılmasının ardından vatandaşlarda tekrar ilçenin kapatılmaması için tedbirlere uyuyor.