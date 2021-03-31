Çalışanda korona çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde PTT Şubesinde bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kapatılan şubede, görevli tüm personel karantinaya alındı.
|31 Mart 2021 15:24
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Muratlı'da bir PTT çalışanının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmalarında PTT Muratlı Şubesi'nde görevli personel temas nedeniyle evlerinde 10'ar gün karantinaya alındı.
Personellerin evlerine gönderilmesinin ardından belediye ekiplerince dezenfekte edilen ve kapatılan PTT Şubesi ise, tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı.
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