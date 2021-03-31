1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
 31 Mart 2021 15:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı.

AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM: Arazisine viyadük inşa edilen başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildi
31 Mart 2021 11:49		 AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
31 Mart 2021 10:15
İhraç edilen memurun disiplin cezasını mahkeme sonuçlandırmak zorunda mıdır?
31 Mart 2021 00:07		 AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var
30 Mart 2021 17:31
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak
30 Mart 2021 09:31		 AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
26 Mart 2021 00:23
AYM'nin Kavala'ya ret kararının gerekçesi: 'Tutukluluk süresi makul'
24 Mart 2021 07:25		 AYM'nin Kavala'nın başvurusunun reddine kararının gerekçesi tamamlandı
23 Mart 2021 11:00
AYM'den disiplin cezalarında kritik tekerrür kararı ve sonuçları
21 Mart 2021 06:41		 AYM, yargılama giderinin ödenmemesi üzerine davanın reddini hak ihlali saydı
19 Mart 2021 11:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:54 - Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti16:47 - Dışişlerinden ABD'nin Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki16:37 - Galatasaray'da milli takımlara giden 2 futbolcu korona oldu16:29 - Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu16:23 - Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı16:19 - Savcı, Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'nu tehditten ceza istedi
16:15 - Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek16:09 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası verildi16:03 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:59 - MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı15:55 - Bankaya götüreceği parayı, ayarladığı çocuğa çaldırdı: O anlar kamerada15:54 - İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı
15:50 - Unvan değişikliği için memurlardan 850 TL ücret isteniyor15:42 - Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi rüşvet sayıldı15:40 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutukladı15:36 - Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na erken seçim tepkisi15:36 - AYM, HDP iddianamesini iade etti
15:30 - Üniversiteden lojman açıklaması: Devri söz konusu değil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
HSK'dan, Bahçeli için 'gelmediği takdirde zorla getirme' isteyen hakime inceleme
AYM, HDP iddianamesini iade etti
Öfkeli kocanın şeytani oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebze 1
asri 2
çoğunu tanımıyorum 1
minyatür 2
ne düğünüme ne cenazeme 3
asosyal insanlar 3
patern 1
diskur 1
ıtriyat 1
tasallut 1
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 7 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği 12 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi geçici işçi alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam