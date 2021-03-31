Unvan değişikliği için memurlardan 850 TL ücret isteniyor
|31 Mart 2021 15:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 30 Mayısta yapmayı planladığı unvan değişikliği sınavında hangi bölümden ihtiyaç olduğuna bakılmaksızın Mühendis, Tekniker ve Teknisyen alımı yapılacağı duyuruldu. Ancak hangi ilde hangi bölümden alım yapılacağı meçhul.
Sınav ücreti olarak tam 850 TL talep ediliyor. Ankara Üniversitesine yaptırılacağı öğrenilen unvan değişikliği sınavı için istenen ücret tamamen haksızlık. Diğer kurumlar yaklaşık 300 lira ile sınav yaparken, Ulaştırma Bakanlığı neden 850 TL gibi uçuk bir sınav ücreti istiyor anlamış değiliz. Üstelik sınavda alan konuları da yok. Alan soruları yerine Matematik ve Geometri soruları sorulacak. Sanki matematik mühendisi alınıyor?
Diyelim ki Afet teknikerliğini bitiren biri bu sınavı kazandı. Kurum o kişiye hangi işi yaptıracak? Veya tarım bölümünü bitiren biri kazanırsa, ulaştırma bakanlığında ne iş yapacak?
Bunlar tamamen haksızlık. Hem bölüm fark etmeksizin sınav yapılıyor, hem sınav ücreti uçuk bir rakam, hem de hangi bölgede kaç kişi alınacağı meçhul. Sınava giren kişi yolun sonunda ne olduğunu bilmeden sınava girecek.
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