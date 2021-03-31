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İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı.
 31 Mart 2021 15:54
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İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı

İbrahim Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
DHA
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