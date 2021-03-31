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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 31 Mart 2021 16:09
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası verildi

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muharrem A. ile avukatı Afşin Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Muharrem A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İllegal bir faaliyetinin olmadığını savunan Muharrem A, ByLock'un tek başına delil niteliği taşımayacağını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muharrem A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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