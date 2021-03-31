Bankaya götüreceği parayı, ayarladığı çocuğa çaldırdı: O anlar kamerada
|31 Mart 2021 15:55
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Olay, geçen hafta Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre özel bir hastanede çalışan, hasta nakil aracı şoförüne döviz bürosuna götürülmesi için 200 bin lira para verildi. Şoför parayı teslim etmek için yola çıktı. Bir süre sonra bir dönercide durup döner almak için aracından indi. İddiaya göre o sırada aracın kapısını açık bıraktı ve küçük bir çocuk içi para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştı. Ambulans şoförü ise durumu polise bildirdi.
Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri hemen harekete geçerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit ederek, çocuğu gözaltına aldı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine getirilen çocuk, çelişkili ifadeler verince polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, küçük hırsız ve araç şoförünün aynı mahallede oturduğunu ve çocuğun ağabeyi ile şoförün arkadaş olduğunu tespit etti. Bayrampaşa polis ekiplerinin yaptığı hummalı çalışmalar neticesinde şüphelilerin 1 ay önce bu olayı planladıkları ve hastane şoförünün döner almaya giderken kapıyı bilerek açık bıraktığı öğrenildi. Ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiler. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parayı çalması için ayarlanan çocuk ise kameralara yansıdı.
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