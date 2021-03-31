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MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
 31 Mart 2021 15:59
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MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı

10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar
Memurlar.Net
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