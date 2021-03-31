MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
|31 Mart 2021 15:59
|+Aa- Yazdır
10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı
29 Mart 2021 12:10
|YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı
29 Mart 2021 12:03
|2020 DUS sonuçları açıklandı
25 Mart 2021 15:33
|Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri açıklandı
25 Mart 2021 14:03
|ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
25 Mart 2021 11:59
|2021 İSG/1 başvuruları alınmaya başlandı
24 Mart 2021 10:02
|2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yarın yapılacak
20 Mart 2021 10:20
|2021-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
18 Mart 2021 14:04
|ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı
17 Mart 2021 10:41
|YDS sınavı için geç başvuru imkanı
16 Mart 2021 09:53