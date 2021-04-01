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Seyyar görev tazminatları 3 aydır ödenmiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli seyyar görev tazminatları 3 aydır ödenmiyor
 01 Nisan 2021 10:05
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Seyyar görev tazminatları 3 aydır ödenmiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli 6245 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden her ay ödenen seyyar görev tazminatlarının, 2021 yılı başından bu yana ödenememektedir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ödenememeye gerekçe olarak, seyyar görev tazminatı vizelerinin gelmemesini gerekçe göstermektedir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli Hazine ve Maliye Bakanlığından gerekli vizelerin verilmesini bekliyor
Memurlar.Net - Özel

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