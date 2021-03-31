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Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
|31 Mart 2021 16:23
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