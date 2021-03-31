Galatasaray'da milli takımlara giden 2 futbolcu korona oldu
Galatasaray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
|31 Mart 2021 16:37
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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