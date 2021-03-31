Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
|31 Mart 2021 16:29
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İstanbul'da çakarlı araç kullanıp trafikte kendisine yol vermediği iddiasıyla sürücü Dadaş Aras'ı bıçaklayan Muhammet Enes Uysal'ın davasında sona gelindi.
TANIK DİNLENDİ
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Sinan Güngör, "Minibüsün çakarları vardı. Ben ilk etapta polis arabası zannettim. Sanığın Aras'ı bıçakladığını gördüm, yaralıyı alıp hastaneye götürdüm" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcısı mütalaasını açıkladı.
34 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcı, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Ulaşım araçlarının alıkoyulması" ve "Hakaret" suçlarından 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanığın son savunması için ertelendi.
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