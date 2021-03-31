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Dışişlerinden ABD'nin Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu'nun bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiğinin görüldüğünü" bildirdi.
 31 Mart 2021 16:47
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Dışişlerinden ABD'nin Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığınca her yıl 190'dan fazla ülke için hazırlanan İnsan Hakları Raporlarının 30 Mart 2021'de yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Türk demokrasisine kasteden, yüzlerce vatandaşı şehit eden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) bu yıl da raporda "Gülen hareketi" olarak bahsedilmesinin ABD'nin, Türkiye'nin bu terör örgütüyle haklı mücadelesini halen idrak edemediğini, bu terör örgütüne ilişkin ortaya koyduğu somut delilleri gözardı ettiğini, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatları bağlamındaki iddiaların da kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, bu iddiaların, daha önce çeşitli vesilelerle reddedilmesine rağmen tekrarlanmasının izahının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, raporda muhtelif hak ihlalleri bağlamında atıfta bulunulan PKK/YPG terör örgütünün Suriyelilere yönelik terör eylemlerine değinilmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü aleyhine attığı ayrılıkçı adımlarına yer verilmemesinin ise dikkat çekici olduğuna işaret edilerek "Raporda, PKK bağlamında bu örgütün terörist kimliğini gözardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesinin tam olduğunun altı çizilen açıklamada, iki yıl önce açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nin ardından ahiren kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nın, bu iradenin somut göstergesi olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde, kendi vatandaşlarına ilaveten, ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede hazırlanan Türkiye İnsan Hakları Raporu'nun, bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve ülkemize yönelik asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar içerdiği görülmektedir." denildi.
Anadolu Ajansı
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