İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi görüşüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi görüşüldü.
|31 Mart 2021 17:17
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ilgili bürokratlar katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toplantıda video konferans aracılığıyla yer aldı.
Toplantıda, İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi ve ilgili/sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesine yönelik yol haritası ele alındı.
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