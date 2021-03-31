AÇSH Bakanlığından nakil işlemlerine dair duyuru
|31 Mart 2021 17:28
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakil işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı. Bakanlık, 15 Nisan ila 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan duyuru
2021 Yılı Kurum İçi Yer Değişikliğine İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin atama ve yer değişikliğini düzenleyen Yönetmelik kapsamında 2021 yılı için yapılacak iller arası yer değişikliği atamalarına ilişkin tercihler 15/04/2021-12/05/2021 tarihleri arasında yapılacak olup, konuya ilişkin duyuru ve bölge bazında ilan edilen unvanlara ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir.
2021 Yılı Yer Değiştirme Atamalarına İlişkin Duyuru
İlan Edilen Kadrolara İlişkin Tablolar
Karşılıklı Yer Değiştirme (Becayiş) İstek Formu
Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu ( Özelleştirme ve Şahsa Bağlı Kadrolar ile Yardımcı Hizmet Sınıfında görev yapan personel için)
İlgililere Duyurulur.
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