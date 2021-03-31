Kira ve gelir kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.