Kira ve gelir kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı
Pekcan: "Esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık."
|31 Mart 2021 17:53
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.
Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cezaevlerinde görüntülü görüşme, pilot olarak uygulamada
31 Mart 2021 18:39
|KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu yaklaşık 126 milyar lira
31 Mart 2021 17:50
|AÇSH Bakanlığından nakil işlemlerine dair duyuru
31 Mart 2021 17:28
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
31 Mart 2021 16:03
|Unvan değişikliği için memurlardan 850 TL ücret isteniyor
31 Mart 2021 15:50
|Çalışanda korona çıktı, PTT Şubesi kapatıldı
31 Mart 2021 15:24
|Ev edindirme şirketleri 7 Nisan'a kadar BDDK'ya başvuracak
31 Mart 2021 15:03
|RTÜK, Halk TV ve TELE 1'e idari para cezası verdi
31 Mart 2021 14:59
|Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
31 Mart 2021 12:59
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
31 Mart 2021 12:36