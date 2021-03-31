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İBB, İngiltere'deki müzayedede Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere'nin Sotheby's müzayedesinde 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.
 31 Mart 2021 18:18
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İBB, İngiltere'deki müzayedede Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları aldı

Londra'da Kanuni Sultan Süleyman'ın portre satışının yapıldığı Sotheby's Müzayede evinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı eserlerin açık artımasına katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık."

"Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtida-Name'si artık İstanbul'un"

"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" açık arttırmada, eserlerin alım fiyatı açıklanmadı.

Satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi ise 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı.
DHA
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