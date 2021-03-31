İBB, İngiltere'deki müzayedede Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları aldı
|31 Mart 2021 18:18
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Londra'da Kanuni Sultan Süleyman'ın portre satışının yapıldığı Sotheby's Müzayede evinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı eserlerin açık artımasına katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık."
"Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100
yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin
Veled'in İbtida-Name'si artık İstanbul'un"
"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" açık arttırmada, eserlerin
alım fiyatı açıklanmadı.
Satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi ise 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı.
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