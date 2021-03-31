Dövülüp eve kilitlenen kadın ile çocuğunu polis kurtardı
|31 Mart 2021 18:35
|+Aa- Yazdır
İddiaya göre, Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan F.T. ile L.K. sabah saatlerinde tartıştı. L.K'yi darbedip kurusıkı olduğu belirlenen silahla tehdit eden F.T, kadının cep telefonunu da aldıktan sonra kapıyı dışarıdan kilitleyerek evden ayrıldı.
Komşularına sesini duyuran L.K, oğluyla evde mahsur kaldığını belirterek onlardan polisi aramalarını istedi. Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, adrese itfaiye ekiplerini de yönlendirdi.
Merdivenli araçla kadının bulunduğu pencereye ulaşan ekipler, L.K. ve oğlunu yükseklik korkuları nedeniyle itfaiye sepetiyle indiremedi.
Daha sonra kiralık olan evin sahibine ulaşan polis, yedek anahtarla kapıyı açarak kadın ve çocuğunu dışarı çıkardı.
Evde kadının tehdit edildiğini öne sürdüğü kurusıkı tabancaya el koyan polis, L.K. ve oğlunu polis merkezine götürdü.
F.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cami tuvaletinde yanında bıçak olan ceset bulundu
31 Mart 2021 18:27
|Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
31 Mart 2021 16:23
|Bankaya götüreceği parayı, ayarladığı çocuğa çaldırdı: O anlar kamerada
31 Mart 2021 15:55
|Dolandırıcılıktan yargılanan ünlü oyuncuya zorla getirme kararı
31 Mart 2021 14:17
|Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya mahkemeden 'gizlilik' kararı
31 Mart 2021 14:00
|Meltem Şişli hakkındaki davada taraflar uzlaşma için görüşüyor
31 Mart 2021 13:36
|Valilikten, Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin açıklama
31 Mart 2021 13:10
|Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti
31 Mart 2021 12:48
|Borçları nedeniyle Seyhan Barajına atlamıştı, cesedi yeni ortaya çıktı
31 Mart 2021 11:53
|Gürültü nedeniyle bir kişiyi öldüren sanığa müebbet
31 Mart 2021 11:38