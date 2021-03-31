1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaklaşık bir yıl önce bayan bir doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şahıs 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
 31 Mart 2021 18:47
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 26 Nisan 2020 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki Tahsin A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirmiş, İhsan Aydın (35), babasının vefatı sonrası iddiaya göre Doktor Esra Ersöz Ergenç (35) ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti. İhsan Aydın olay sonrası şikayet üzerinde adliyeye çıkartılmış ancak serbest bırakılmıştı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Doktor Esra Ersöz Ergenç'in paylaşımları ve olayın basına yansımasının ardından İhsan Aydın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla hastane kameralarının incelenmesinin ardından tekrar gözaltına alınmış ve mahkemece hakkında "ev hapsi" cezası verilmişti.

Olayla ilgili daha sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede hazırlamış ve iddianamede şahsın olay anında eline aldığı ve boş olduğunu iddia ettiği oksijen tüpü silah olarak değerlendirilerek Aydın hakkında "silahla kasten yaralama, tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Aydın, 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan beraat ederken, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
31 Mart 2021 16:29		 Savcı, Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'nu tehditten ceza istedi
31 Mart 2021 16:19
Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası
31 Mart 2021 14:38		 Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
31 Mart 2021 14:23
Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
30 Mart 2021 21:36		 Cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis
30 Mart 2021 19:25
Oyuncu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
30 Mart 2021 12:26		 Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu
30 Mart 2021 11:50
Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edildi
30 Mart 2021 07:41		 İçişleri Bakanı Soylu'ya 'hakaret' davasında iki sanığa para cezası
29 Mart 2021 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - 'Maskeyi cezadan değil, virüsten kaçmak için kullanın'20:13 - PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:07 - Terör örgütü elebaşının posterini açan 5 kişi yakalandı20:04 - Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti19:51 - Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı için fabrika kurulacak19:42 - Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi temin etti
19:39 - THY yolcuları, gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek19:35 - Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı19:34 - Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı19:33 - İzmir'de riskli meslek grupları için eğitim videoları hazırlandı19:23 - Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle toplantı yaptı19:22 - Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
19:14 - Bakan Akar, Anıtkabir hayali gerçek olan Hira ile görüştü19:11 - Beşiktaş eski Belediye Başkanı hakim karşısına çıktı18:57 - Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı18:49 - Azerbaycanlı doktorlar, Ankara'da eğitim görecek18:47 - Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis
18:39 - Cezaevlerinde görüntülü görüşme, pilot olarak uygulamada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
AYM'nin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi rüşvet sayıldı
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne düğünüme ne cenazeme 5
şüyuu vukuundan beterdir 2
hasım 3
tt olmak 3
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
asri 2
bab-ı ali 1
prompter 2
minyatür 2
yumurta 2
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 7 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği 12 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi geçici işçi alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam