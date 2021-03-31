Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis
|31 Mart 2021 18:47
|+Aa- Yazdır
KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 26 Nisan 2020 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki Tahsin A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirmiş, İhsan Aydın (35), babasının vefatı sonrası iddiaya göre Doktor Esra Ersöz Ergenç (35) ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti. İhsan Aydın olay sonrası şikayet üzerinde adliyeye çıkartılmış ancak serbest bırakılmıştı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Doktor Esra Ersöz Ergenç'in paylaşımları ve olayın basına yansımasının ardından İhsan Aydın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla hastane kameralarının incelenmesinin ardından tekrar gözaltına alınmış ve mahkemece hakkında "ev hapsi" cezası verilmişti.
Olayla ilgili daha sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede hazırlamış
ve iddianamede şahsın olay anında eline aldığı ve boş olduğunu iddia ettiği
oksijen tüpü silah olarak değerlendirilerek Aydın hakkında "silahla kasten yaralama,
tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.
Hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Aydın, 'silahla yaralamaya
teşebbüs' suçundan beraat ederken, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay,
'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3
yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak
üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
31 Mart 2021 16:29
|Savcı, Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'nu tehditten ceza istedi
31 Mart 2021 16:19
|Nagehan Alçı'ya, hakime hakaretten para cezası
31 Mart 2021 14:38
|Darbeci eski tuğamirale 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
31 Mart 2021 14:23
|Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
30 Mart 2021 21:36
|Cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis
30 Mart 2021 19:25
|Oyuncu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
30 Mart 2021 12:26
|Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu
30 Mart 2021 11:50
|Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edildi
30 Mart 2021 07:41
|İçişleri Bakanı Soylu'ya 'hakaret' davasında iki sanığa para cezası
29 Mart 2021 14:32