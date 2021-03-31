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Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı

YÖK'te Yükseköğretim eğitim programları danışma kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda; öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamaların sürdürülmesine ve kontenjanların artırılmamasına karar verildi.
 31 Mart 2021 18:57
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Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı

Ülkemizdeki mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak üzere oluşturulan "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sekizinci toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya "Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK'ten kurul üyesi üst düzey yetkililer katıldı.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirildi.

Kurul'da daha sonra gündem maddelerine geçilerek:

Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamaların sürdürülmesi ve kontenjanların artırılmamasına;
Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanların belirlenmesine,
Mühendislik alanlarında kontenjanların belirlenmesinde öne çıkan alanların ve ülke ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak toplam kontenjanın azaltılmasına,
Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilmesine,
İlk ve Acil Yardım gibi önlisans programlarının eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşünün alınarak standartların geliştirilmesine,
Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim Sağlık önlisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilmesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim Sağlık önlisans programının açılmamasına,
KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulamasının devamına,
karar verildi.
Memurlar.Net
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