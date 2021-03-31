Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 014 bin 226'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.401 olarak açıklandı.

Test sayısı 38 milyon 578 bin 057'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 317 bin 880, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2.082 oldu.