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Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.
 31 Mart 2021 20:26
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Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 014 bin 226'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.401 olarak açıklandı.

Test sayısı 38 milyon 578 bin 057'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 317 bin 880, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2.082 oldu.
Memurlar.Net
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