1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar, Anıtkabir hayali gerçek olan Hira ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştiren Yüksekovalı Hira Karahan (9) ve ailesi ile bir araya geldi.
 31 Mart 2021 19:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen kızı Hira için kardan benzerini yapmış, görüntülerden etkilenen Bakan Akar da küçük Hira ve ailesini Anıtkabir'i görmek üzere Ankara'ya davet etmişti. Akar'ın daveti üzerine ailesi ile dün Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret eden Hira, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Hira ve 3 yaşındaki kardeşi Muhammet ile Bakan Akar arasında renkli diyaloglar da yaşandı.

Derslerinin nasıl olduğunu soran Akar'a 'çok iyi' diyen Hira, Anıtkabir'i nasıl bulduğu yönündeki soruya da, "Anıtkabir çok güzel. Çok beğendim" yanıtını verdi.

Küçük kızın, "Atatürk vefat etti, şimdi siz bizi koruyorsunuz teşekkür ederim" demesi üzerine Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz bizleri koruyor. Kötü adamlara karşı mücadele ediyoruz. Niçin? Bütün çocukların rahat ve huzur içinde okula gidebilmesi, yaşayabilmesi ve oynayabilmesi için" diye konuştu. İki kardeşle de yakından ilgilenen Akar, baba Mehmet Şerif ile anne Elif Karahan'ı yetiştirdiği evlatlardan dolayı tebrik etti.

Baba Karahan da davetinden dolayı Akar'a teşekkür ederek, "Hiç aklımıza buralara gelmek, Anıtkabir'i görmek gelmezdi. Bunun olabileceğini düşünmüyorduk. Sayenizde buralara geldik. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için yeriniz ayrı. Bizleri kabul etmenizden dolayı çok mutlu, gururluyuz" dedi.

'Atatürk' şiirini okuyan Hira, daha sonra boyadığı Anıtkabir resmini Bakan Akar'a hediye etti. Bakan Akar da ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler verdiği Hira ve kardeşi Muhammet'in tablet bilgisayarlarının olmadığını belirtmesi üzerine bilgisayar hediye edilmesi talimatı verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
31 Mart 2021 20:13		 Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti
31 Mart 2021 20:04
Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı
31 Mart 2021 19:34		 Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle toplantı yaptı
31 Mart 2021 19:23
Beşiktaş eski Belediye Başkanı hakim karşısına çıktı
31 Mart 2021 19:11		 İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilmesi görüşüldü
31 Mart 2021 17:17
Bahçeli: AYM'nin kapatılması ertelenemez hedef olmalı
31 Mart 2021 17:03		 Dışişlerinden ABD'nin Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki
31 Mart 2021 16:47
Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na erken seçim tepkisi
31 Mart 2021 15:36		 Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim
31 Mart 2021 15:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - 'Maskeyi cezadan değil, virüsten kaçmak için kullanın'20:13 - PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:07 - Terör örgütü elebaşının posterini açan 5 kişi yakalandı20:04 - Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti19:51 - Sağlık çalışanlarının eldiven ihtiyacı için fabrika kurulacak19:42 - Ziraat Bankası, Çin'den 400 milyon dolarlık kredi temin etti
19:39 - THY yolcuları, gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek19:35 - Dereiçi köyünde evleri yananlar için konut projesi hazırlandı19:34 - Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı19:33 - İzmir'de riskli meslek grupları için eğitim videoları hazırlandı19:23 - Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle toplantı yaptı19:22 - Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
19:14 - Bakan Akar, Anıtkabir hayali gerçek olan Hira ile görüştü19:11 - Beşiktaş eski Belediye Başkanı hakim karşısına çıktı18:57 - Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı18:49 - Azerbaycanlı doktorlar, Ankara'da eğitim görecek18:47 - Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis
18:39 - Cezaevlerinde görüntülü görüşme, pilot olarak uygulamada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar 9 TL, Gram altın 600 TL olacak iddiası
Siğil aldırma ameliyatına giren polis memuru hayatını kaybetti
2. el otomobile vergi düzenlemesi geliyor
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
AYM'nin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi rüşvet sayıldı
Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kinoa 3
irticalen 1
prompter 2
bab-ı ali 1
zeki insanların ortak özelliği 6
idame ettirme 2
tasallut 1
bittim ben abicim 1
sebze 1
kör döğüşü 1
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 7 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği 12 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi geçici işçi alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Enerji San 11 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 5 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam