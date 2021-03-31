Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi
|31 Mart 2021 19:22
|+Aa- Yazdır
AK Parti'nin kamu görevine alınacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi" Meclis'te kabul edilmedi.
Muhalefetin OHAL düzenlemesi eleştirisi getirdiği teklif daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmişti.
AK Parti ve MHP'nin 9 ay sonra yeniden Meclis'e getirdiği güvenlik soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla Genel Kurul'da reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'nda oylama tansiyonu yükseltti.
TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylama sonucunda maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. TBMM Başkanvekili Akar, komisyonun yerinde olmaması üzerine oturumu kapattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
28 Mart 2021 11:10
|Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
21 Mart 2021 11:03
|TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
14 Mart 2021 11:04
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
07 Mart 2021 11:07
|Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
04 Mart 2021 00:57
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
28 Şubat 2021 11:06
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
21 Şubat 2021 11:08
|Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor
20 Şubat 2021 11:12
|TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor
14 Şubat 2021 11:20
|TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı
26 Ocak 2021 15:54