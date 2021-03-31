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Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin Mecliste bulunmaması nedeniyle, muhalefet partilerinin oylarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.
 31 Mart 2021 19:22
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AK Parti'nin kamu görevine alınacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi" Meclis'te kabul edilmedi.

Muhalefetin OHAL düzenlemesi eleştirisi getirdiği teklif daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmişti.

AK Parti ve MHP'nin 9 ay sonra yeniden Meclis'e getirdiği güvenlik soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla Genel Kurul'da reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda oylama tansiyonu yükseltti.

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylama sonucunda maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. TBMM Başkanvekili Akar, komisyonun yerinde olmaması üzerine oturumu kapattı.
Memurlar.Net
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