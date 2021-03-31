Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de kabul edilmedi

AK Parti'nin kamu görevine alınacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi" Meclis'te kabul edilmedi.

Muhalefetin OHAL düzenlemesi eleştirisi getirdiği teklif daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmişti.

AK Parti ve MHP'nin 9 ay sonra yeniden Meclis'e getirdiği güvenlik soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla Genel Kurul'da reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda oylama tansiyonu yükseltti.

TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylama sonucunda maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. TBMM Başkanvekili Akar, komisyonun yerinde olmaması üzerine oturumu kapattı.